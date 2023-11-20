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Россиянам назвали отрасли с самыми высокими зарплатами
Занятые в нефтегазовой отрасли, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты вошли в топ профессий с самыми высокими зарплатами, пишет ТАСС со ссылкой на службу FinExpertiza и Росстат.
Так, нефтяники и газовики получают около 176,7 тыс. рублей. Далее идут финансисты и страховщики - 155,5 тыс. рублей зарплата у таких специалистов. Чуть меньше – у занятых в авиационной отрасли - 151,9 тыс. рублей. Также отличились и производители табачной продукции - 142,3 тыс. рублей. Замкнули топ-10 сотрудники сферы аквакультуры и рыболовства, а еще рабочие сферы железорудной промышленности - 109 тыс. рублей.
Интересно, что меньше всех зарабатывают трудящиеся на производстве одежды – в среднем около 33,5 тыс. рублей. Чуть больше получают работники заведений общественного питания – около 39,1 тыс. рублей. В список самых низкооплачиваемых сфер попала и доставка (почтальоны, курьеры) - 39,9 тыс. рублей.
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