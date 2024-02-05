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Россиянам назвали главный «минус» банковского вклада
На банковском вкладе россиянам не получится заработать – это главный минус такого инструмента. Вся причина в том, что доходность депозитов ниже уровня инфляции, объясняет старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин, чьи слова приводит «ПРАЙМ».
Эксперт рассказал, что сейчас в РФ двузначная инфляция и ключевая ставка. Поэтому в лучшем случае, положив деньги в банк, россияне сохранят накопленные сбережения.
К плюсам же такого вложения можно отнести высокую надежность. Так, максимальная сумма страхования на вкладе составляет 1,4 млн рублей, то есть государство гарантирует сохранность денег, даже если у банка отзовут лицензию.
При этом россияне, которые имеют большую сумму, могут перестраховать себя, положив деньги в несколько банков в пределах страхуемой суммы.
Однако стоит помнить, что банки могут завуалировать условия по вкладам. То есть, кредитные организации привлекают клиентов высокими ставками, которые на самом деле плавающие. Пример: предлагаемая ставка в 20% может действовать только в первый месяц, а потом «упадет» до 10%. В итоге общая годовая доходность составит стандартные 14-15%. В качестве совета Сироткин рекомендует внимательно читать договор, условия и порядок начисления процентов, узнавать полный перечень условий.
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