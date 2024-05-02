Россиянам напомнили про две сокращенные недели в мае

В России две майские недели будут сокращенными. Так, в начале месяца работать предстоит 2 и 3 мая, а уже 3 и 4 числа ожидаются выходные (суббота, воскресенье).

На следующей неделе рабочих будут 3 дня: 6, 7 и 8 мая (понедельник – среда). А следом россияне вновь будут отдыхать 4 дня – с 9 по 12 мая (четверг – воскресенье) в честь Дня Победы. Такой «график» следует из производственного календаря, опубликованного в Минтруде России.

Также в министерстве напомнили гражданам о профессиональных майских праздниках. Например, 19 мая в России будет отмечаться День фармацевтического работника, 21 мая – День полярника, а 26 мая – День химика. Помимо этого, 27 мая в России празднуют Общероссийский день библиотек, 31-го числа – День российской адвокатуры.

Напомним, что следующая сокращенная неделя ждет россиян в июне. Это будет 12-е число (среда), когда в стране отпразднуют День России.

Далее дополнительный выходной будет лишь 4 ноября (День народного единства).