Россиянам напомнили об изменениях в графике выплаты пенсий в ноябре

Из-за праздничных дней изменится график выплаты пенсий в ноябре. В связи с Днем народного единства 4–6 ноября в России считаются выходными, напомнила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В 2022 году выходными днями в связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — объяснила она в беседе с агентством «Прайм».

Таким образом, россияне могут получить пенсии досрочно, но не ранее чем за три дня до наступления даты выплаты по графику. Это связано с тем, что в выходные и праздничные дни банки и почтовые отделения, как правило, не работают.

Однако «если отделение почты будет работать, то все, кто получает пенсию, например, 5-го числа, смогут получить ее в свою дату по графику», добавила специалист.