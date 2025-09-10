news_header_top
Общество 10 сентября 2025 10:11

Россиянам напомнили о штрафе за хранение личных вещей в подъезде

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хранение личных вещей в подъезде многоквартирного дома может повлечь штраф от двух до трех тысяч рублей. Об этом в интервью «NEWS.ru» заявил юрист Михаил Салкин.

«За хранение личных вещей в подъезде можно получить штраф, потому что это общее имущество дома и является путем эвакуации, который запрещено захламлять», – отметил Салкин.

Он добавил, что, согласно статье 20.3 КоАП РФ, штраф составляет от двух тысяч до трех тысяч рублей. Юрист подчеркнул, что согласовывать размещение вещей нужно не только с соседями, но формально со всеми собственниками квартир дома.

