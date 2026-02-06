Россиянам напомнили о штрафах за хранение заготовок в подвалах

Россиянам грозит штраф за хранение заготовок в подвалах, сообщает издание «Абзац». Хранение продуктов в подвалах создает риски антисанитарии: грызуны и насекомые могут повредить консервацию, а перепады температур и затопления ускоряют порчу продуктов.

Помимо этого, подвалы являются общедомовой собственностью, предназначенной для коммуникаций, и не могут использоваться как складские помещения. Законсервированные продукты можно хранить только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

«Жильцы могут самостоятельно преобразовать подвал в кладовые, если проведут собрание собственников, разработают проект переустройства и согласуют его с соответствующими инстанциями, после чего зарегистрируют новые помещения в Росреестре», – напомнили в издании.

Как сообщил «Абзацу» юрист Александр Манько, штраф за нарушение правил пользования общедомовым имуществом, включая подвалы, составляет от 2 до 5 тыс. рублей, а за порчу или использование жилых помещений не по назначению – 1–1,5 тыс. рублей.