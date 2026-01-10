Россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию новогодних елей

Штраф до нескольких тысяч рублей грозит гражданам, решившим выбросить елку в мусорный контейнер. О такой ответственности напомнило РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России и юриста ЮК «Легес Бюро» Ольгу Турунину.

По словам эксперта, новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их нельзя оставлять в обычных дворовых баках – подобные действия считаются нарушением правил благоустройства.

«Дерево относится к крупногабаритным отходам, и по нормам его нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома, это повлечет за собой штраф в размере нескольких тысяч рублей», – уточнила эксперт.

Юрист добавила, что за несоблюдение требований при обращении с отходами по статье 8.2 КоАП РФ может быть назначен штраф около 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года – до 5 тысяч.