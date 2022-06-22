Россиянам напомнили о штрафах до 50 тыс. рублей за сорняки на участках

Россияне могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. рублей за сорняки на дачных участках, напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, наказание вводится при нецелевом использовании земли. При этом учитываются объективные факторы — категория участка, возможность намеренного разведения сорняков.

«В том случае, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, вам могут выписать штраф за нецелевое использование участка, но только в том случае, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, а площадь покрытия сорняками составляет более 20-25% от общей площади участка», — рассказал специалист агентству «Прайм», добавив, что на собственников участков под индивидуальное жилищное строительство наказание не распространяется.

Однако и здесь имеется исключение: при обнаружении на участке борщевика Сосновского владельца оштрафуют вне зависимости от категории земель.