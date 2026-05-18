Россиянам напомнили о предельных сроках отключения горячей воды

Коммунальные службы не могут произвольно увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Продление допустимо только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В Москве плановые отключения, как правило, укладываются в 10 дней по конкретному адресу. По стране базовым ориентиром считается срок до двух недель: именно 14 дней указаны в правилах технической эксплуатации жилищного фонда как рекомендуемый срок ремонта с прекращением горячего водоснабжения», – сказал Александр Якубовский в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что увеличение сроков возможно лишь в исключительных случаях.

«Если ресурсоснабжающей организации требуется больше времени на ремонт или испытания, такая продолжительность должна быть обоснована и согласована с органами местного самоуправления», – отметил парламентарий.

Кроме того, жителей обязаны заранее информировать о причинах продления работ, сроках их завершения и дате возобновления подачи горячей воды.

Плановые отключения горячего водоснабжения проводятся для профилактики и проверки систем теплоснабжения. В этот период специалисты выполняют гидравлические испытания тепловых сетей и диагностику магистральных труб.

В большинстве регионов профилактические работы продолжаются до двух недель. При этом превышение срока в 14 дней дает жителям право требовать перерасчет платы за коммунальные услуги.