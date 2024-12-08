Россиянам напомнили о правилах оплаты работы в праздничные дни в России

Работа в новогодние праздники — с 1 по 8 января — должна оплачиваться в двойном размере, напомнил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, эта тема часто вызывает вопросы как со стороны сотрудников, так и работодателей. Тем не менее есть четкий ответ на вопрос относительно оплаты: согласно статье 112 Трудового кодекса, она должна производиться в двойном размере за каждый час вне зависимости от системы оплаты труда работника.

Так, если гражданин получает оклад, то работа в праздничные дни оплачивается по двойной ставке за часы и дни, выходящие за пределы нормы рабочего времени в месяц. Если же она не выходит за пределы нормы, то оплачивается без учета сверхурочной надбавки.

«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник», — сообщил Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Также сотрудник вместо двойной оплаты может взять дополнительный день отдыха по согласованию с работодателем. В таком случае, напомнил депутат, выход на работу в праздники будет оплачен по обычной ставке, а отгул не оплачиваться.

При нарушении требований законодательства со стороны работодателя сотрудник имеет право обратиться в Государственную трудовую инспекцию либо прокуратуру.

«Такие нарушения могут привести к административным штрафам для организации и её должностных лиц. Именно поэтому работодатели, заинтересованные в соблюдении законодательства, стараются корректно рассчитывать оплату за январские праздники», — заключил собеседник издания.