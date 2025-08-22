Россиянам напомнили о правилах безопасной покупки туров

Россиянам стоит внимательно проверять туроператоров и турагентов перед покупкой путевки, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом в комментарии «News.ru» сообщил заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Вениамин Каганов.

По его словам, в первую очередь необходимо убедиться, что туроператор включен в официальный реестр Минэкономразвития.

«Нельзя покупать тур у первой же компании с привлекательной ценой. Ваша главная задача – проверить легальность и надежность в реестре туроператоров Минэкономразвития. Если покупаете тур не напрямую у туроператора, то проверьте легальность турагента», – пояснил Каганов.

Эксперт отметил, что турагент должен заключать договор от имени и по поручению туроператора.

«В договоре должны быть четко прописаны реквизиты и номер в реестре именно туроператора. Сами турагенты продукт не создают, они продают на основании агентского договора», – уточнил он.

Особое внимание Каганов советует уделять процессу заключения договора и оплаты.

«Перед подписанием внимательно читайте договор. В нем обязательно должно быть указаны полное наименование и реквизиты туроператора, все детали тура, порядок внесения изменений и расторжения договора, порядок действий в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Требуйте подробную программу тура в качестве приложения к договору. Только в этом случае туроператор несет обязательства за детали программы», – подчеркнул специалист.

Также эксперт напомнил, что все платежи должны проводиться исключительно через официальные счета компании.

«Все оплаты проводите на официальные реквизиты, указанные в договоре, и никогда – на карты физических лиц», – резюмировал Каганов.