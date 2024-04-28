Россиянам напомнили о начале длинных выходных

С 28 апреля в России начались длинные выходные, связанные с празднованием 1 Мая. Жители страны будут отдыхать четыре дня — до 2 мая, напоминает РИА Новости.

Таким образом, рабочая неделя продлится два дня — 2-го и 3-го числа. Затем россиян ожидает вторая половина майских выходных, которая продлится с 9 по 12 мая.