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Россиянам напомнили о начале длинных выходных
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С 28 апреля в России начались длинные выходные, связанные с празднованием 1 Мая. Жители страны будут отдыхать четыре дня — до 2 мая, напоминает РИА Новости.
Таким образом, рабочая неделя продлится два дня — 2-го и 3-го числа. Затем россиян ожидает вторая половина майских выходных, которая продлится с 9 по 12 мая.
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