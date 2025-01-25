Россиянам напомнили, когда и как менять паспорта в 2025 году

Паспорт необходимо менять при изменении личных данных (смене фамилии, имени или отчества), утере или краже, повреждении документа, достижении 20- и 45-летнего возраста, а также исчерпании места для штампов о месте жительства и браке. Об этом напоминает «Радио 1».

Для замены паспорта можно обратится в ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы», в местное подразделение по вопросам миграции (если документ был потерян или украден) или на портал госуслуг, указав место, где его удобнее получить. В последнем случается потребуется наличие подтвержденной учетной записи на портале.

При этом потребуется внести платеж в виде государственной пошлины. При утрате, краже, порче паспорта ее размер составит 1500 рублей, во всех остальных случаях — 300.

Для получения нового паспорта также понадобится предоставить: заявление по образцу, утвержденному МВД, старый паспорт, две личные фотографии размером 35 на 45 миллиметров, документы, которые служат основанием для замены паспорта, документы, подтверждающие воинский учет, свидетельство о браке или его расторжении, свидетельства о рождении детей, заграничный паспорт, а также документ, свидетельствующий об уплате госпошлины.

У территориального подразделения МВД есть пять рабочих дней, чтобы подготовить паспорт после принятия заявления на оформление документа. Если документы были поданы через МФЦ, срок получения может оказаться немного больше.