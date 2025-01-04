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Россиянам напомнили, как работнику оплачивают больничный в новогодние праздники
Доктор юрнаук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, как работнику оплатят больничный, если он заболел в новогодние праздники.
Чтобы получить выплату, работник должен прийти в больницу и оформить больничный лист. Отмечается, что все работники застрахованы и за сотрудника платят страховые взносы. В связи с чем работающему гражданину оплатят все календарные дни, указанные в больничном. При расчётах учтут среднедневную зарплату, количество дней, которые человек болел, и страховой стаж, цитирует спикера RT.
Причем чем дольше сотрудник проработал, тем больше ему выплатят в качестве больничного.
Если стаж работника - меньше пяти лет, то больничный составит 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80% и при стаже больше восьми лет — 100%. Однако учтут лишь те периоды стажа, в которые за сотрудника выплачивали страховые взносы.
Также юрист добавил, что среднедневной заработок считают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих дате начала заболевания.
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