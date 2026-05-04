Доцент Балынин напомнил, что можно получить вычет по расходам на благотворительность

В соответствии с Налоговым кодексом РФ гражданам гарантировано право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований, например, благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности. Об этом в разговоре RT напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Важно отметить, что данный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению», – отметил экономист.

При этом если получателями пожертвований оказались государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета может быть увеличен региональным законом до 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению, уточнил Балынин.

Подобным законом субъекта федерации также могут быть установлены категории государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к вычету в увеличенном предельном размере.

«Для получения вычета необходимо будет заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также представить копии документов, подтверждающих перечисление средств на благотворительность. Наконец, отмечу, что к налоговому вычету можно предъявить расходы, понесенные в три предыдущих года. Например, в 2026 году получится заявить к возврату через налоговые вычеты расходы на благотворительность, понесенные в 2023–2025 годах», – заключил эксперт.