Эксперт Мамчур объяснил, почему нельзя хранить мебель в подъезде

Практически в любом многоквартирном доме можно найти вещи, которым не место в общих коридорах. Велосипеды, коляски, коробки, мешки с барахлом, а иногда и старая мебель. Многие воспринимают это как мелкое неудобство, но ситуация гораздо серьёзнее, заявил в беседе с «Радио 1» руководитель регионального центра НП «ЖКХ-Контроль Московской области» Валерий Мамчур.

«Люди считают, что подъезд — это продолжение их квартиры, и они могут себя вести, как захотят. Но на самом деле безобидный, на первый взгляд, комод или старый диван становятся смертельно опасными. Самый злой и коварный враг — это не пламя, а дым. Когда он заполняет подъезд, человек выбегает и ничего не видит, спотыкается об эти предметы, падает, разбивает голову, задыхается. Поэтому и случаются жертвы», – пояснил он.

По словам эксперта, секунды, которые есть у человека на эвакуацию, могут быть потрачены на преодоление препятствий, которых в нормальном коридоре быть не должно. Отдельная тема — материалы, из которых сделаны «подъездные сокровища»: диван, кресло, старые книги, пластиковые ящики — которые быстро пламенеют.

«Кто-то забыл и случайно окурок выбросил. Или же дети балуются петардами. И это всё загорается. К тому же, курение в подъездах — отдельное нарушение, но в связке с захламлением оно превращается в идеальные условия для быстрого распространения огня. Просьбы и объявления на дверях часто не работают. Управляющая компания обязана следить за порядком, но и её возможности ограничены», — объяснил Мамчур.

Захламление путей эвакуации — не вопрос эстетики, а прямая угроза жизни. Штраф за такое нарушение достигает 3 тыс. рублей.