Россиянам могут предложить скидки на уплату штрафов

Нарушителям могут предоставить скидки на уплату различных штрафов. Такой пункт содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленного Минюстом.

Скидки могут предложить гражданам, совершившим нарушение впервые и не оспаривающим его получение. При этом нарушение не должно быть грубым. В этой ситуации «административный штраф будет назначаться в размере одной третьей минимального размера административного штрафа».

Помимо этого, 50%-ную скидку смогут получить граждане, оплатившие административный штраф в течение 20 дней после его получения. Предложение планируется распространить на все административные правонарушения, не считающиеся грубыми.

При впервые полученном грубом нарушении либо негрубом, но с отягчающими обстоятельствами, когда нельзя назначить предупреждение, размер штрафа не будет выше половины от суммы минимального и максимального его размеров, предусмотренных соответствующей нормой.

«В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», — рассказали РИА Новости в Минюсте России.