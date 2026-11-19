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Некоторые детские пособия за декабрь 2026 года перечислят досрочно – в конце декабря, а не в январе. Это касается получателей, которым деньги поступают на банковские счета. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Перенос затронет выплаты, которые по обычному графику должны прийти 3, 5 и 8 января. В частности, раньше срока перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Кроме того, в конце декабря поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Досрочно получат деньги и работающие родители, которым положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Январские пособия поступят в феврале по обычному графику. Депутат уточнил, что даты выплат пенсий и детских пособий могут различаться, поэтому получателям следует ориентироваться на расписание конкретной выплаты.

Тем, кто получает пособия через почту, необходимо уточнить график доставки в своем отделении. Даты региональных выплат также зависят от расписания конкретного ведомства.