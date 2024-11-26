Россиянам дали советы, как бороться с вирусами в гаджетах

Вирус может попасть в гаджет при скачивании файлов с сомнительных сайтов, а также через СМС от мошенников или через загружаемое приложение. При наличии вируса в смартфоне человек рискует потерять средства с банковского счета или же какие-либо важные файлы, хранящиеся на устройстве.

О наличии вируса в гаджете можно узнать по внезапно появляющейся рекламе, которая с трудом закрывается, быстрой разрядке батареи или своевольной перегрузке смартфона, наличию поврежденных файлов на устройстве, автоматической установке приложений, пишет «Радио 1».

Во избежание этого следует придерживаться ряда рекомендаций:

- загружать приложения и файлы исключительно из проверенных источников и официальных магазинов, ответственно подойти к изучению их рейтингов и отзывов;

- проявлять бдительность и осторожность в ситуациях, когда запрашивается доступ к дополнительным данным и функциям;

- на регулярной основе обновлять операционную систему устройства и загружать наиболее новые версии приложений.