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Россиянам дали советы, как бороться с вирусами в гаджетах
Вирус может попасть в гаджет при скачивании файлов с сомнительных сайтов, а также через СМС от мошенников или через загружаемое приложение. При наличии вируса в смартфоне человек рискует потерять средства с банковского счета или же какие-либо важные файлы, хранящиеся на устройстве.
О наличии вируса в гаджете можно узнать по внезапно появляющейся рекламе, которая с трудом закрывается, быстрой разрядке батареи или своевольной перегрузке смартфона, наличию поврежденных файлов на устройстве, автоматической установке приложений, пишет «Радио 1».
Во избежание этого следует придерживаться ряда рекомендаций:
- загружать приложения и файлы исключительно из проверенных источников и официальных магазинов, ответственно подойти к изучению их рейтингов и отзывов;
- проявлять бдительность и осторожность в ситуациях, когда запрашивается доступ к дополнительным данным и функциям;
- на регулярной основе обновлять операционную систему устройства и загружать наиболее новые версии приложений.
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