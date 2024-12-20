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Общество 20 декабря 2024 20:46

Россиянам дали несколько рекомендаций в непогоду

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Под воздействием непогоды может обрушиться здание, упасть дерево, случится авария на сетях. Именно поэтому во время неблагоприятных погодных условий жителям нужно быть очень осторожными, даже если вы находитесь дома или во дворе, предупреждают Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так в квартире в непогоду следует закрыть окна, двери и отверстия для вентиляции, подготовить фонари или свечи, убрать вещи со двора и балконов в дом или в подвал. Еще нежелательно пользоваться лифтами, цитирует ведомство «Radio1».

Если же непогода застала вас во дворе, не ходите около зданий и деревьев, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях.

Владельцам авто лучше поставить транспорт в гараж, а если его нет, припарковать подальше от деревьев.

#непогода #советы
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