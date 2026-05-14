Россиян ждут еще три короткие рабочие недели до конца 2026 года
Россиян ждут еще три сокращенные рабочие недели до конца 2026 года. Это следует из производственного календаря, передает «РИА Новости».
Ближайшая короткая неделя ожидается в июне. Рабочими будут дни с 8 по 11 июня, после чего жители страны отметят День России 12 июня. В общей сложности россияне смогут отдыхать три дня подряд.
Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. Из-за празднования Дня народного единства 4 ноября рабочими днями станут 2, 3, 5 и 6 ноября.
Еще одна короткая рабочая неделя ожидается в конце года. Работать россияне будут с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, станет выходным днем, после чего начнутся новогодние каникулы.