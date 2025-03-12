news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 марта 2025 19:30

Россиян хотят обязать проходить техосмотр у дилера перед продажей авто

Читайте нас в
Телеграм

В России хотят обязать физлиц проверять техсостояние авто у официального дилера при его продаже. В Минпромторге РФ уже создали рабочую группу для подготовки соответствующего проекта закона, сообщила гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Она добавила, что данный проекта закона поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям техобслуживания с точки зрения их экспертизы, а также увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов. Все эти меры приведут к снижению количества неисправных автомобилей на российских дорогах, что, в свою очередь, повысит безопасность дорожного движения, подчеркнула спикер.

Виноградова отметила, что, управляя неисправным авто, водитель и сам рискует жизнью, и подвергает опасности других участников движения. Чтобы решить эту проблему, ее нужно взять под контроль на законодательном уровне, сказала Виноградова.

Автоэксперт отметила, в 2024 году в России продали около 6 млн б/у авто, и лишь 24% из них реализованы официальными дилерами с техническим контролем и предпродажной подготовкой.

#автомобиль #продажа #техосмотр #законопроект
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025