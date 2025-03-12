Россиян хотят обязать проходить техосмотр у дилера перед продажей авто

В России хотят обязать физлиц проверять техсостояние авто у официального дилера при его продаже. В Минпромторге РФ уже создали рабочую группу для подготовки соответствующего проекта закона, сообщила гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Она добавила, что данный проекта закона поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям техобслуживания с точки зрения их экспертизы, а также увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов. Все эти меры приведут к снижению количества неисправных автомобилей на российских дорогах, что, в свою очередь, повысит безопасность дорожного движения, подчеркнула спикер.

Виноградова отметила, что, управляя неисправным авто, водитель и сам рискует жизнью, и подвергает опасности других участников движения. Чтобы решить эту проблему, ее нужно взять под контроль на законодательном уровне, сказала Виноградова.

Автоэксперт отметила, в 2024 году в России продали около 6 млн б/у авто, и лишь 24% из них реализованы официальными дилерами с техническим контролем и предпродажной подготовкой.