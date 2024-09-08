Россиян хотят обязать консультироваться с психологами перед разводом

В России хотят обязать пары проходить консультацию у психологов перед разводом. Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми или тех, в которых один из супругов против расставания. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Игоря Антропенко сообщает РИА Новости.

По данным издания, законопроект уже подготовлен к внесению в Государственную Думу. Автор отмечает, что при рассмотрении дела о расторжении брака, если отсутствует согласие одного из супругов, суд может принять меры по их примирению и назначить для этого срок порядка трех месяцев.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — отмечается в тексте.

Кроме того, Антропенко предлагает уделить больше внимание мерам примирения, так как сейчас решение больше сводится к предоставлению срока для него. Одной из таких мер могут стать «социально-психологические услуги при расторжении брака».