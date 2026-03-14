Россиян в ОАЭ предупредили об ответственности за публикацию видео с атаками

Россиян в ОАЭ предупредили, что за съемку и распространение видео об атаках в соцсетях можно понести ответственность.

Как сообщают в Генконсульстве России в Дубае, нельзя публиковать видео в соцсетях, пересылать их в мессенджерах и размещать чужие ролики на своей странице.

Согласно законам ОАЭ, такие действия являются киберпреступлениями и предусматривают ответственность вплоть до штрафа суммой 200 тысяч дирхамов (порядка 4,5 млн рублей) и запрета на въезд в страну.