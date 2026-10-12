Россиян в ноябре ждут 20 рабочих и 10 выходных дней

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В ноябре россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

По его словам, в ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных. Эксперт напомнил, что россияне будут отдыхать в среду, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

Афанасьев уточнил, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов. Для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа, а при сокращенном 24-часовом графике рабочее время в ноябре не превысит 95 часов.