Россиян в июне ждут очередные длинные выходные

Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Удлинение выходных связано с празднованием 12 июня Дня России, который относится к нерабочим праздничным дням.

«В этом году 12 июня выпадает на субботу <…>. Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы», — отметил в беседе с «Российской газетой» адвокат Владимир Постанюк.

При этом юрист обратил внимание на то, что при шестидневной рабочей неделе перенос не предусмотрен, так как День России выпадает на субботу. Последняя при таком расписании считается рабочим днем.

Впрочем, независимо от длительности рабочей недели, в соответствии с Трудовым кодексом РФ пятница, 11 июня, является предпраздничным рабочим днем. Из-за этого рабочее время сокращается на час.