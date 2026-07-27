Россиян в 2027 году ждет 118 выходных дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиян, работающих по пятидневной неделе, ожидает 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней в 2027 году. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По ее словам, проект производственного календаря также предусматривает четыре сокращенных рабочих дня. На один час меньше россияне будут работать 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Эксперт обратила внимание на 20 февраля. Несмотря на то, что в 2027 году эта дата приходится на субботу, по проекту она станет рабочей. Выходной день планируется перенести на понедельник, 22 февраля, благодаря чему россияне смогут отдыхать три дня подряд – с 21 по 23 февраля.