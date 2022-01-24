Россиян с депозитами от 700 тысяч тоже коснется налог на вклады свыше миллиона рублей

По итогам 2021 года держателей сбережений с меньшей суммой чем миллион рублей частично также затронет налог на доходы со вкладов более миллиона рублей. Об этом сообщает агентство РБК.

Эксперты пояснили, что говорится о вкладах, процент с которых за год превысил 42,5 тысячи рублей.

Обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей по итогам 2021 года в том случае, если вкладчик, например, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, переложил в августе средства под 8 процентов и смог заработать за год 42,85 тысячи рублей.

По словам экспертов, которых опросил РБК, ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, а в конечном итоге эта сумма составит 45,5 рубля.

По словам экспертов, согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, которая получилась путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ удвоилась, и процентные ставки по банковским депозитам следом за ней также выросли.

Россиян избавят от заполнения деклараций. Соответствующую информацию кредитные организации самостоятельно направят налоговикам. Сумму процентов, которые выплатили вкладчику за год, вычислит искусственный интеллект. При этом начисление не коснется зарплатных счетов и счетов эскроу.