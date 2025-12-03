Россиян пустили на ОИ, но битва только началась. Почему решение CAS - не гарантия

Постановление CAS вернуть российских лыжников, сноубордистов, фристайлеров на международные соревнования стало уже третьей победой России на международной спортивной правовой арене, однако, в отличии от скелетона или саней, здесь есть мощное лобби скандинавов, которые так просто не сдадутся. Подробнее о предстоящей битве – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: "Татар-Информ" / Салават Камалетдинов

FIS хотела вернуть Россию еще осенью

Нужно отметить, что позиция Международной федерации лыжных гонок и без того была более благосклонной к России по сравнению с 2022, 2023 или 2024 годами. В какой-то момент там поняли, что проводить зимнюю Олимпиаду без России — терять рейтинги, доходы и интерес болельщиков.

FIS свернула все свои прежние претензии и стала работать над возвращением россиян. Международная федерация разослала письмо в национальные лыжные федерации с призывом высказать свое мнение о возвращении российских спортсменов на международные старты. Основным тезисом в письме было, что спортсмены не несут ответственности за политику своих стран. Свои подписи в нем оставили глава организации Йохан Элиаш и несколько его высокопоставленных коллег.

Однако голосование 21 октября показало, что северные страны не отказались от своей риторики и проголосовали против возвращения России. Отстранение было продлено, а российские звезды впали в отчаяние. Так, выступающая за Республику Татарстан во внутренних первенствах Наталья Непряева буквально расплакалась, а ее одноклубник Савелий Коростелев на некоторое время впал в уныние:

«Я все 4 года держал оптимизм. И это было очень неожиданно в том плане, что последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость, что 1+1 чуть ли не железобетонно, точно будет. Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал. <…>

Выходишь — просто ходячая плоть, два-три дня в этом состоянии. Потом уже эмоции ушли, начинаешь думать здраво: окей, в этом году цель не Олимпиада, какую цель мы поставим дальше?

К сожалению, сейчас спорт политизирован. Я не хочу приходить к этому: комментировать что-то, высказывать свои позиции, с кем-то дискутировать на этот счет... Потому что спорт всегда был вне политики до какого-то времени», — сказал Коростелев шведскому телеканалу SVT.

…Но скандинавы были против

Вести о возвращении россиян на первый взгляд добрые, однако нужно понимать, что решение CAS — лишь начало кропотливой работы и, скорее всего, ожесточенной борьбы.

Северные страны в течение последнего месяца открыто заявляли, что не хотят соревноваться с россиянами в случае их допуска. Не скрывают в федерациях северных стран и тот факт, что могут прибегнуть к бойкоту соревнований, если россиянам позволят участвовать в них. Оно и немудрено. Норвегия, Швеция и Финляндия отлично себя чувствуют без конкуренции с россиянами на этапах Гран-при.

Еще 21 октября, когда FIS, несмотря на усилия его руководителей, приняла решение продлить отстранение РФ, ликование скандинавов было нескрываемым.

Самый едкий комментарий дала президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг.

«Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему хочет исключения спортсменов из России и Беларуси. Ассоциация лыжного спорта четко обозначила свою позицию с самого начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), и сегодняшнее решение — это победа для всех, кто дистанцируется от действий России.

Длительная спецоперация не должна вознаграждаться участием в Олимпиаде. Мы рады, что большинство в FIS по-прежнему выступает за запрет. Не сомневаюсь, что мы, скандинавы, обеспокоены этим больше, чем другие, но мы считаем, что после их запрета ничего не изменилось», — заявила Дюрхауг VG.

Накануне, правда, норвежская сторона не стала делать резких заявлений и решила сначала взвесить случившееся.

«Нам нужно подождать и посмотреть, как мы будем реагировать, как в отношении соревнований в Норвегии, так и по другим вопросам. Нам нужна дополнительная информация, после чего мы вернемся к этому», — приводит слова Дюрхауг TV 2.

Тогда же, в октябре, согласна была со своими коллегами и представительница Финляндии.

«Мы уже выразили свою позицию как публично, так и в адрес FIS, что, поскольку ситуация на Украине остается неизменной, мы не считаем участие россиян возможным. Мы удовлетворены этим решением и видим, что активная лоббистская работа стран Северной Европы также смогла повлиять на принятие международных решений FIS», — высказалась председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти.

А генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде поддержала норвежских коллег, отметив, что на международной арене ничего не поменялось.

«Мы всегда ясно заявляли: пока продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) на Украине, российские и белорусские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях FIS. Решение FIS полностью соответствует нашей позиции. Спорт имеет сильный голос и налагает ответственность. Отстаивая наши ценности, мы показываем, что на самом деле спорт — это общность, демократия и честная игра», — пояснила Бонде Aftonbladet.

Другая представительница Швеции в совете FIS Карин Маттссон отметила, что в северных странах по вопросу допуска россиян есть консенсус. А вот в других...

«Я испытываю облегчение и в то же время немного горда тем, что совет принял такое решение. Не секрет, что существуют разные мнения по этому вопросу, однако я действительно думаю, что мы обсудили его со всех сторон. В Швеции и некоторых других странах этот вопрос несложный, но другие считают его более сложным», — добавила Карин Маттссон.

FIS может использовать решение CAS как аргумент против бойкота скандинавов

Действительно, помимо шведов, финнов и норвежцев в FIS есть целый ряд стран, которые посчитали почти четырехлетнее отстранение россиян затянувшейся авантюрой. Более мягкую позицию к России демонстрируют южные страны Европы, поменяла свою риторику и Америка, чей голос обычно особенно важен в вопросе принятия решений в международных инстанциях.

Отныне же к голосам стран с более взвешенным подходом прибавляется еще один мощный аргумент перед финнами, шведами и норвежцами. Мол, мы вас послушали, вынесли решение в соответствии с вашими пожеланиями, но Спортивный арбитражный суд решил иначе, ничего не поделаешь.

Фото: "Татар-информ" / Салават Камалетдинов

Такие «тяжелые» карты на руках у Международной федерации лыжных гонок будет уже сложно обыграть, а идея бойкота уже не выглядит такой неоспоримой. Отныне любой бойкот уже никак не сможет повлиять на FIS, ведь обязала вернуть россиян более высокая инстанция.

Скандинавы это прекрасно понимают, поэтому пойти на бойкот норвежцам, финнам и шведам будет весьма затруднительно — от Олимпиад так просто не отказываются, и в случае если FIS пойдет на принцип, они могут реально «пролететь» мимо Милана.

Что действительно могут сделать норвежцы, так это не выдавать визы российским лыжникам на этапы Кубка мира, которые будут проходить в их стране. Эта практика уже широко распространена и была опробована, например, во время Универсиады в Германии. Тогда после долгих переговоров FISU выделила России 270 мест, а Германия заявила, что выдаст визы только 40 спортсменам.

С другой стороны, мы уже видели, как скоординированные действия сразу нескольких стран заставляли федерации идти на компромиссы. Самым первым таким примером были сборные Польши, Швеции и Чехии, которые скоординировались и совместно заявили, что не станут играть со сборной России в стыковых матчах на чемпионат мира 2022 года. ФИФА тогда пошла навстречу этим странам и решила не рисковать тремя участниками ради одной команды.

Как это коснется Татарстана?

Очевидно, что Татарстан в этом вопросе занимает особое место. Именно в сборной республики собраны почти все лучшие представители отечественных лыжных гонок. Здесь выступает трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов, двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России Савелий Коростелев, олимпийская чемпионка, обладательница Большого хрустального глобуса и победительница «Тур де Ски» Наталья Терентьева, а также ее сестра Дарья Непряева.

Отличные позиции завоевал и уроженец Татарстана Сергей Ардашев, проведший свой лучший сезон 2024/2025. Он уже выиграл несколько чемпионатов России по лыжным гонкам, включая лыжный марафон на 50 км классическим стилем в марте и чемпионат России по лыжероллерам на 15 км свободным стилем в сентябре.

Фото: "Татар-информ" / Салават Камалетдинов

Другой вопрос, что тот же Большунов значительно сдал в своих результатах за последние пару сезонов. Ко всему прочему, его могут не допустить по критериям отбора МОК. Он являлся военнослужащим Войск национальной гвардии Российской Федерации, занимал должность инструктора по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии до 2022 года. Как правило, такой бэкграунд считается стоп-фактором для Олимпийского комитета. На этапах Кубка мира же он вполне сможет попробовать свои силы.

Отлично может проявить себя Сергей Ардашев, который стремительно набирает обороты. Ну а девушки обязаны получать квоты и показывать свою лучшую гонку. Отличный шанс для сестер Непряевых вновь засветиться на международной арене.