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Общество 14 ноября 2024 14:27

Россиян призвали не брать в аэропорту Дубая шоколадки для передачи детям

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Россиян призывают не соглашаться привозить шоколад из Дубая якобы для детей-сирот. Соответствующее предупреждение было опубликовано в телеграм-канале Генконсульства РФ в ОАЭ.

Как рассказали в дипмиссии, к россиянам подходят в аэропорту с просьбой «передать гостинец» и протягивают десять коробок с шоколадом. Однако на самом деле внутри коробки могут лежать не «вкусняшки» для детей, а «киндер сюрприз для таможни», поясняют в Генконсульстве.

Консулы также напомнили, что транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и так далее через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах не является параллельным импортом.

#Шоколад #дубай #дети-сироты #генконсульство
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