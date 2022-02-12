Россиян приглашают оценить эффективность освещения работы Русских домов в разных странах

Россотрудничество предложило подписчикам своего Telegram-канала оценить эффективность освещения работы Русских домов в разных странах в интернете.

Речь идет о Русских домах, действующих в Баку, Бишкеке, Брюсселе, Бухаресте, Ереване, Каире и Риме.

На данный момент в голосовании лидирует Русский дом в Каире. Общественники Татарстана призывают жителей республики поддержать именно эту организацию.

Недавно Русский дом в Каире провел вечер Федора Достоевского на Каирской международной книжной ярмарке. С 10 по 12 февраля он вместе с «Волонтерами Победы» проводит в столице Египта первый международный форум-фестиваль «Территории успеха».