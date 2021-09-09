Россиян предупреждают о новом способе кражи данных на «Госуслугах»

Мошенники начали рассылать гражданам России россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением снова зарегистрироваться и уплатить пошлину, сообщает РИА Новости.

Мошенники предлагают пользователю пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, пояснил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В результате и данные, и деньги оказываются у злоумышленников. При этом хуже всего то, что мошенники, получив доступ к логину и паролю жертвы, могут оформить кредит или микрозайм.

Гражданам советуют тщательно смотреть адрес портала, а при получении такого уведомления обращаться в свое медучреждение. Кроме того, Кузнецов напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным.

В случае, если персональные данные попали мошенникам, нужно срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку портала. Также рекомендуется настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.