Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова предупредила о серьезных последствиях для дачников, выращивающих определенные виды растений. По ее словам, за культивирование растений, содержащих психотропные и наркотические вещества, может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости.

В перечень запрещенных растений входят не только очевидно опасные виды, но и некоторые распространенные садовые культуры. Среди них Чирикова отметила шалфей предсказателей, мяту полевую, борщевик Сосновского, мак-самосейку и мак снотворный, психотрию зеленую, овес пустой, коноплю, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.

Эксперт также обратила внимание на запрет на выращивание всех грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. Недавнее постановление правительства дополнило список ипомеей трехцветной.

Чирикова подчеркнула, что перечень запрещенных растений утвержден постановлением правительства РФ и регулярно обновляется. Дачникам рекомендуется внимательно следить за изменениями в законодательстве, чтобы избежать непреднамеренного нарушения закона и связанных с этим серьезных последствий.