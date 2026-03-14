news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 марта 2026 11:30

Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с «ошибочным» переводом денег

Читайте нас в
Телеграм

В России участились случаи мошенничества с якобы ошибочным переводом денег на карту жертвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

«Сначала на счет поступают деньги, затем с получателем связывается отправитель и просит вернуть их, но уже на другую карту. Объяснение всегда звучит убедительно – ошибся цифрой, срочно нужно вернуть, это были последние средства. На первый взгляд, речь идет о простой человеческой просьбе. Однако нередко оказывается, что такие средства были похищены у третьих лиц», – рассказал Шейкин.

Как объяснил парламентарий, при таком переводе стоит обратиться в банк, сотрудники которого проведут проверку. Кроме того, можно написать заявление в правоохранительные органы. Это зафиксирует, что вы не имеете отношения к происхождению денег и готовы вернуть их владельцу в законном порядке.

«Самостоятельно решать вопрос с неизвестным отправителем не следует. Возврат средств должен происходить только через банк и в рамках официальной процедуры. До выяснения обстоятельств пользоваться этими деньгами также нельзя, поскольку это может быть квалифицировано как незаконное обогащение», – подытожил Шейкин.

#мошенники в интернете #совет федерации рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

13 марта 2026
Фелинолог Сиротина объяснила, как отучить кошку драть диван

13 марта 2026
Новости партнеров