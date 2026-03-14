Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с «ошибочным» переводом денег

В России участились случаи мошенничества с якобы ошибочным переводом денег на карту жертвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

«Сначала на счет поступают деньги, затем с получателем связывается отправитель и просит вернуть их, но уже на другую карту. Объяснение всегда звучит убедительно – ошибся цифрой, срочно нужно вернуть, это были последние средства. На первый взгляд, речь идет о простой человеческой просьбе. Однако нередко оказывается, что такие средства были похищены у третьих лиц», – рассказал Шейкин.

Как объяснил парламентарий, при таком переводе стоит обратиться в банк, сотрудники которого проведут проверку. Кроме того, можно написать заявление в правоохранительные органы. Это зафиксирует, что вы не имеете отношения к происхождению денег и готовы вернуть их владельцу в законном порядке.

«Самостоятельно решать вопрос с неизвестным отправителем не следует. Возврат средств должен происходить только через банк и в рамках официальной процедуры. До выяснения обстоятельств пользоваться этими деньгами также нельзя, поскольку это может быть квалифицировано как незаконное обогащение», – подытожил Шейкин.