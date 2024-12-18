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Вильфанд предупредил об аномальных холодах до −30 градусов
В ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномально холодная погода. Так, в восточной части Северо-Западного федерального округа столбики термометров будут опускаться до −30 градусов, что ниже нормы на восемь градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«В Коми — 23-28 градусов, до 30 градусов мороза, и днем совсем не жарко — минус 16-21. В Архангельской области, особенно в Ненецком автономном округе, ночные температуры тоже ниже 20 градусов, днем — минус 13-18», — уточнил специалист.
Кроме того, низкие температуры отмечаются на севере Приволжья. Так, в Пермском крае и Нижегородской области ночью похолодает до −17 градусов, в Санкт-Петербурге температура составит от −17 до −12 градусов. Однако днем воздух прогреется до плюсовых значений, а затем оттепель будет длиться до выходных.
«Сегодня ночью температура очень сильно понижалась в Мурманской области, она достигала минус 33-35 градусов, — добавил научный руководитель Гидрометцентра. — Это редчайшая ситуация, но постепенное повышение температуры прогнозируется уже в ближайшие дни. В Карелии температура достигала минус 17-21 градуса».
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