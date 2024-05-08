Россиян предупредили о технических работах на сайте Росреестра в майские праздники

С 20:00 (мск) 8 мая до 19:00 (мск) 12 мая в целях улучшения работоспособности систем и повышения качества услуг на сайте Росреестра будут проводить плановые технические работы на сайте. Об этом сообщили в телеграм-канале федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.

Как рассказали «Татар-информу» в ведомственном центре телефонного обслуживания Росреестра, в эти дни могут не работать некоторые сервисы.

«Скорее всего, в эти дни какие-то сервисы работать не будут. Может быть, не все, может быть, вообще сайт закроют. Нам пока только прислали информацию о том, что эти работы будут, но подробного разъяснения не дали. Все будет зависеть от того, какие именно сервисы планируют улучшать», — рассказал оператор Алексей.