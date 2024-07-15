Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиян предупредили о телефонных мошенничествах под видом коммунальщиков
Телефонные мошенники в России начали действовать от имени крупных коммунальных компаний. Об этом предупреждают «Известия».
Так, злоумышленники звонят жертвам под предлогом поверки счетчиков электроэнергии, перерасчета коммунальных платежей или якобы скидок в часть юбилея. Используя методы социальной инженерии, они пытаются узнать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги». Затем они оформляют на жертву кредиты и выводят средства.
По данным издания, пик обращений в правоохранительные органы из-за подобных случаев произошел в июне. Возбуждено несколько десятков уголовных дел, пострадавшие из-за своей доверчивости потеряли от 250 тысяч рублей каждый.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»