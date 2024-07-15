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Общество 15 июля 2024 10:57

Россиян предупредили о телефонных мошенничествах под видом коммунальщиков

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Телефонные мошенники в России начали действовать от имени крупных коммунальных компаний. Об этом предупреждают «Известия».

Так, злоумышленники звонят жертвам под предлогом поверки счетчиков электроэнергии, перерасчета коммунальных платежей или якобы скидок в часть юбилея. Используя методы социальной инженерии, они пытаются узнать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги». Затем они оформляют на жертву кредиты и выводят средства.

По данным издания, пик обращений в правоохранительные органы из-за подобных случаев произошел в июне. Возбуждено несколько десятков уголовных дел, пострадавшие из-за своей доверчивости потеряли от 250 тысяч рублей каждый.

#телефонные мошенники #ЖКХ
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