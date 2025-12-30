Россиян предупредили о штрафе за оставленное во дворе конфетти от новогодних хлопушек

Россияне могут получить штраф за мусор, оставшийся после празднования Нового года во дворах жилых домов и в других общественных местах. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, ответственность наступает в том случае, если последствия новогодних гуляний не были своевременно убраны. К такому мусору относятся в том числе конфетти от хлопушек, мишура, остатки бенгальских огней и другие праздничные атрибуты.

«После использования хлопушек на газонах или асфальте часто остаются горы конфетти, бумаги и пластиковых трубок. В таких случаях жильцам может быть выписан штраф по статье 8.2 КоАП РФ, которая касается несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Для обычного человека это может обернуться взысканием в размере от 2 до 3 тысяч рублей», – рассказал Бондарь в беседе с «Абзацем».

При этом, как отметил эксперт, обязанность по поддержанию чистоты во дворах после новогодней ночи лежит не только на самих жильцах, но и на управляющих компаниях. Если мусор у дома не убирается, ответственность могут понести и коммунальные службы.

«Если двор завален мусором после новогодней ночи, а коммунальные службы не спешат его убирать, их могут наказать. Вероятно применение статьи 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества», – пояснил Бондарь.

Он добавил, что для управляющих компаний такие нарушения могут обернуться штрафом в размере от 40 до 50 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 4 до 5 тыс. рублей.