Россиян предупредили о штрафе за незаконную установку кондиционера в квартире

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителям многоквартирных домов в России может грозить административная ответственность за самовольную установку кондиционеров. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Статья 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями – ред.) устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2000 рублей до 2500 рублей», – сказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников, поэтому любые изменения, в том числе установка оборудования, требуют согласования на общем собрании жильцов.

Отдельные ограничения действуют для зданий, имеющих статус объектов культурного наследия.

«Если дом относится к объектам культурного наследия, установить кондиционер на фасаде такого здания не получится. Запрет закреплен в статье 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"», – добавил Машаров.

В таких случаях нарушение может повлечь более серьезные санкции – штрафы в размере от 15 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, эксперт обратил внимание на требования по уровню шума: превышение допустимых показателей – 50 дБА днем и 45 дБА ночью – также может привести к административному штрафу от 500 до 1000 рублей.