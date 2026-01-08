news_header_top
Общество 8 января 2026 11:02

Россиян предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки

Желающие выбросить новогоднюю елку на обычную контейнерную площадку могут получить штраф. Об этом рассказал юрист в сфере ЖКХ Александр Ушаков.

Эксперт отметил, что, согласно утвержденным ГОСТам, крупногабаритный мусор и мебель следует утилизировать особым образом. Кроме того, оставленная на помойке елка может представлять пожарную опасность. В случае фиксации нарушения камерами виновнику грозит административная ответственность.

«Мебель и крупногабаритный мусор (КГМ), к которому относится и елка, выкидывать на контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов (ТКО) запрещается, так как режим накопления и утилизации ТКО существенно отличается от вывоза и утилизации КГМ», – объяснил Ушаков в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что контейнерные площадки не приспособлены для хранения крупногабаритного мусора.

«На улице создается свалка, что явно небезопасно для прохожих. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 8.2. КоАП РФ: штраф для граждан составит 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц или организаций – существенно больше, с риском приостановления деятельности до 90 суток», – подчеркнул юрист.

