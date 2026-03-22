Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей у дома

Кормление голубей возле жилых домов может повлечь административную ответственность и штраф до 3 тыс. рублей. Об этом сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Ольга Ошкина.

По ее словам, массовое скопление птиц способно нарушать санитарные нормы, создавать риск распространения инфекций, загрязнять территорию и привлекать грызунов. Кроме того, голуби могут повреждать автомобили, скамейки и элементы благоустройства.

«По статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды" неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч рублей», – отметила Ошкина в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что дополнительные ограничения могут вводиться на региональном и муниципальном уровнях в рамках правил благоустройства.

«Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию», – подчеркнула юрист.