Россиян предупредили о штрафах и уголовке за запрещенные стикеры в Telegram

За стикеры в Telegram можно понести административную и даже уголовную ответственность, если вы если будете использовать стикерпаки, запрещенные российскими судами, заявил адвокат Сергей Жорин, чьи слова приводит портал «Инфо24».

Ранее СМИ сообщали, что в России по решению судов запретили 33 стикерпака в Telegram. Запрет касается стикеров с изображениями нацистской символики и атрибутики. При этом пользователи перекопировали эти стикеры и включили их в другие стикерпаки, запрет которых суды не рассматривали.

Однако использование таких стикеров могут квалифицировать как демонстрацию запрещённой символики. За такое нарушение, согласно статье 20.3 КоАП РФ, могут арестовать нарушителя на срок до 15 суток или оштрафовать максимум на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предупредил Жорин.

Также, уточнил адвокат, за распространение материалов, которые признаны экстремистскими, нарушитель может понести и «уголовку», если его деяния будут направлены на возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства (статья 282 УК РФ).