Россиян предупредили о ранней активности клещей

Жителей России предупредили о раннем начале сезона активности клещей. Роспотребнадзор призвал соблюдать осторожность на природе, сообщила пресс-служба ведомства.

«При наступлении оптимальных условий для существования возобновляется активная деятельность всех функциональных систем организма клещей. Иксодовым клещам также свойственно торможение физиологических процессов, связанных с длиной светового дня и температурой, которое проявляется отсутствием агрессивности у голодных особей и отказом присасываться к хозяину», – передает ТАСС.

Пресс-служба ведомства добавила, что на большинстве территорий страны сезон активности клещей, являющихся переносчиками болезней, обычно начинается в апреле, когда воздух прогревается до положительных температур, и длится до октября.

Также было отмечено, что в период малоснежной теплой зимы 2014 года, когда дневная температура стала положительной с 12 февраля, активность клещей началась уже в середине марта, почти на месяц раньше обычного.

«Подобное развитие событий возможно и в текущем году, однако в различных регионах ситуация может различаться из-за особенностей климата», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует принимать необходимые меры предосторожности при выходе на природу, в лес или парк: носить одежду, которая плотно прилегает к телу, а также применять репелленты для защиты от укусов клещей.