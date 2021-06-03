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Ру Тат
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3 июня 2021  10:18

Россиян предупредили о новом штрафе за превышение скорости

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В России хотят ввести административную ответственность за превышение разрешенной скорости на протяженных дорожных участках. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око" отметили, что комплексы контроля скорости машин полностью прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения является правомерным по статье 12.9 КоАП.

 «На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», - объяснили в ассоциации.

Вопрос о внесении изменений в кодекс сейчас общими усилиями прорабатывают МВД, Минюст и Минтранс.

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