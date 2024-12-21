Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты, рассылая фейковые предложения о работе от имени известных компаний. Об этом рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, передает РИА Новости.

Злоумышленники берут контакты жертв из украденных баз данных. Откликнувшемуся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте и начинают давать задания, выполняя которые, он якобы будет пополнять свой внутренний счет. Для «вывода заработанных средств» жертве предлагают заплатить комиссию или просто ввести данные карты.

В частности, привел пример Егоров, подобные предложения рассылаются от имени компании HeadHunter и представителя Baikal Shared Scooter Company Limited.

Мошенники могут не только украсть деньги со счета через опасные ссылки, но и распространять вредоносное программы через фейковые приложения, а также привлекать трафик на мошеннические и фишинговые ресурсы и собирать персональные данные, пояснил эксперт.