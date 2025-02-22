Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

Держателей российских карт Visa и Mastercard предупреждают о новом способе мошенничества. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Роскачество.

Мошенники рассылают сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала своих карт, в том числе трансграничных платежей. Однако в них содержатся ссылки на поддельные сайты, где запрашивают регистрационные данные пользователей. Также они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что сообщения о восстановлении функционала карт Visa и Mastercard являются фишинговой атакой.

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении – фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что злоумышленники используют ограничения, введенные на российские карты Visa и Mastercard в 2022 году, для получения доступа к личной информации и банковским счетам граждан.