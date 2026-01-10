Россиян предупредили о новой схеме похищения аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом формирования списков на капитальный ремонт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Angara Security.

«Злоумышленники похищают аккаунты портала «Госуслуги», маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах», – отметили эксперты.

По данным специалистов, аферисты создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени территориальных органов власти и предлагают жителям «проверить корректность данных» и «включиться в формирование списков на капремонт в 2026 году». Для подтверждения участия граждан просят передать код из «бота Госуслуг», который фактически открывает доступ к аккаунту.

«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные «участники» – боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям. Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», – уточнили в компании.

Эксперты также напомнили, что органы власти не создают чаты в мессенджерах для обсуждения капремонта и других жилищных вопросов. Гражданам рекомендуют не передавать третьим лицам коды подтверждения и не вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.