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Общество 14 июля 2025 08:17

Россиян предупредили о неизбежном потеплении лета в течение следующих 50 лет

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В ближайшие полвека летняя погода в России станет заметно теплее — средняя температура повысится как минимум на два-три градуса. Об этом сообщил Алексей Кокорин, климатолог и представитель фонда «Природа и люди».

«Анализируя климатические тренды прошлых десятилетий и прогнозы Главной геофизической обсерватории, можно с высокой вероятностью утверждать, что лето в России продолжит становиться все более жарким. Рост температуры на 2–3 градуса практически неизбежен», — пояснил специалист.

Он также отметил, что за последние 50 лет температура воздуха в стране уже увеличилась примерно на два градуса. При этом масштаб страны дает различную картину: где-то потепление ощущается сильнее, а в других регионах изменения менее заметны.

Ранее, в июне, Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, указал, что основным фактором глобального потепления остается деятельность человека. По его словам, антропогенное воздействие сегодня оказывает куда более мощное влияние на климат, чем природные колебания.

#гидрометцентр #лето #погода #Россия
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