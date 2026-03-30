Россиян предупредили о наказании за сбор редких грибов и растений

В России продолжают действовать ограничения на сбор растений и грибов, включенных в Красную книгу. За нарушение предусмотрены штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщила в беседе с RT экс-сенатор, эксперт Ольга Епифанова.

С 1 сентября 2026 года в Московской области вводится административная ответственность за сбор видов, занесенных в региональную Красную книгу. Эксперт отметила, что эти меры дополняют федеральные запреты: на всей территории страны запрещено уничтожать и собирать виды, находящиеся под охраной государства. За умышленные действия в значительном объеме предусмотрена серьезная ответственность.

Наиболее строгие санкции, включая штрафы до 1 млн рублей, обязательные или исправительные работы, применяются при сборе редких видов на особо охраняемых природных территориях – в заповедниках и национальных парках. По словам Епифановой, такие действия квалифицируются по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса РФ, если они совершены из корыстных побуждений, то есть для продажи и коммерческого оборота. Для граждан, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются – речь идет о доказанном умысле и коммерческом интересе.

Эксперт порекомендовала собирать только хорошо знакомые виды и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества. Перед поездкой она посоветовала уточнять местные правила и не трогать незнакомые виды.

Епифанова добавила, что лучше всего отправляться за грибами с профессионалами – учеными или опытными грибниками, которые помогут отличить съедобные виды от ядовитых и подскажут, как не нарушить закон. В Подмосковье под охраной находится около 26 видов грибов, среди которых есть такие, что сложно отличить от обычных даже опытным собирателям.