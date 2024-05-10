Россиян предупредили о мошенниках в Telegram: представляются техподдержкой

Роскачество предупредило россиян о новом виде мошенничества в Telegram. Злоумышленники представляются технической поддержкой и связываются с пользователями, чтобы якобы удалить аккаунт по «личной заявке человека». Также для обмана используют каналы «про инвестиции», пишет РИА Новости.

Уточняется, что аккаунт пользователя просто взламывают и эта проблема с каждым разом набирает актуальность. Фейковая техподдержка просит своих жертв перейти на фишинговый сайт, похожий внешне на Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Однако тем самым злоумышленники просто получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

В Роскачестве призывают игнорировать таких «помогаторов» и «экспертов». Всегда остерегайтесь идей для «выгодных вложений» и «легкого заработка», которые рекламируются в Telegram, призывают сотрудники ведомства.

В Роскачестве подчеркнули, что, как правило, в таких постах закрыты комментарии, а сам «инвестор» плохо разбирается в теме. Также такие «советчики» всегда бывают очень навязчивы в своих предложениях, поэтому обращайте на такие вещи внимание и будьте бдительны, призывают сотрудники Роскачества.

В качестве примера в ведомстве рассказали о примерной схеме «ботов для заработка». Мошенники за участие в «некой» программе обещают сразу большие деньги или просят поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе, проголосовать за его работу на сайте соревнования и т.д. А далее «все по классике».

Россиянам напомнили, что в целях безопасности от аферистов лучше использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию и подключить антивирус. Но самое главное: быть внимательным и не переходить по «левым» ссылкам, не делиться личными или платежными данными.